Количество классов на дистанционном обучении в Петербурге достигло почти 10 тысяч

Дома учатся около 140 тысяч школьников.

На дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ и коронавируса перешли 9963 класса в 674 школах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию Петербурга.

Таким образом, за 2 дня на "дистанционку" перевели более 5 тысяч классов. Напомним, что на дистанционном формате обучения временно находятся учащиеся 7-11 классов. Ограничительная мера будет действовать до 13 февраля. Старшеклассники были выбраны по той причине, что они могут самостоятельно находиться и обучаться дома. Если бы на дистант отправили младшеклассников, тогда дома пришлось бы оставаться и родителям. Кроме того, школьники старших классов болеют больше младше.

Кроме того, на карантин закрыты 184 группы и 87 садах.

Фото: Piter.TV