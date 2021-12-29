Потехина объяснила, почему на дистанционное обучение отправили только учеников 7-11 классов

Как оказалось, вчерашнее решение по уходу на дистант инициировали медики.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в "ВКонтакте" объяснила, почему было принято решение отправить на дистанционное обучение только учеников 7-11 классов.

Вчерашнее решение по уходу на дистант инициировали медики – система здравоохранения уже работает на пределе. Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга

Поэтому было принято решение прервать цепочки заражений, в первую очередь среди детей, которые во время новой волны коронавируса стали болеть наравне со взрослыми. При этом, прекратить работу детских садов и начальной школы невозможно, так как большей части родителей придется также оставаться дома и не работать.

Что касается учеников 5-6 классов, то их родители отметили, что не готовы оставлять детей этого возраста дома одних, так как они не могут заниматься дистанционно самостоятельно.

Запрет похода в ТЦ и прочие развлекательные заведения был введен, чтобы дети не встречались там как "на нейтральной территории" и не заражали друг друга.

Фото: pexels