Эксперты зафиксировали трехкратный прирост счетов на бирже Петербурга 

Речь идет о приросте счетов с 910 тысяч рублей до 3,06 миллиона рублей.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что в Петербурге зафиксирован трехкратный прирост счетов на бирже. Об этом сообщают "Ведомости".

Аналитики подсчитали, что прирост счетов на бирже составил около 3,06 миллиона рублей. А общий клиентский портфель на 1 октября 2019 года — 9,96 триллиона рублей.

По мнению экспертов, что в на биржу приносят деньги те клиенты, кто разочаровался в банковских вкладах.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские приставы взыскали полмиллиарда рублей в федеральный бюджет.

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