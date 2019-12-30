Эксперты зафиксировали трехкратный прирост счетов на бирже Петербурга 

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что в Петербурге зафиксирован трехкратный прирост счетов на бирже. Об этом сообщают "Ведомости".
Аналитики подсчитали, что прирост счетов на бирже составил около 3,06 миллиона рублей. А общий клиентский портфель на 1 октября 2019 года — 9,96 триллиона рублей.
По мнению экспертов, что в на биржу приносят деньги те клиенты, кто разочаровался в банковских вкладах.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские приставы взыскали полмиллиарда рублей в федеральный бюджет.
Фото:pixabay
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