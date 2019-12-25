За неделю в Петербурге на 17% выросло количество больных ковидом

При этом в целом пандемия потихоньку стихает, количество выздоровевших пациентов растет.

В Петербурге за неделю выросло число заболевших коронавирусом. Как рассказали в Межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19, число больных увеличилось на 17%: если 5 февраля их было 1868, то к 12 февраля стало 2193.

Отмечается, что при этом число госпитализаций коронавирусных больных и пациентов с внебольничной пневмонией снизилось на 8%, кроме того, растет количество выздоровевших людей. Эксперты считают, что эпидемситуация все равно хорошо развивается, сохраняется тренд на стихание пандемии. Однако петербуржцам по-прежнему строго рекомендовали соблюдать меры безопасности и вакцинироваться.

Ранее мы писали, что жители других городов смогут пройти реабилитацию после коронавируса в Петербурге.

Фото: Piter.TV