Жители других городов смогут пройти реабилитацию после коронавируса в Петербурге

Петербург готовится принимать пациентов из других регионов.

В пятницу, 12 февраля, в городской администрации Петербурга заявили, что скоро у жителей других регионов, переболевших коронавирусом, появится возможность пройти реабилитацию в санаториях Северной столицы.

В Смольном уточнили, что в городе уже создан первый онлайн бизнес-курс для клиник и и санаториев по медицинскому и оздоровительному туризму. Разработчики курса уделили особое внимание разнопрофильным лечебным программам для перенёсших COVID-19. Чиновники уверены, что у Петербурга есть все данные для проведения медреабилитаций. Вероятно, город может даже стать центром медицинского туризма очень высокого уровня, на лечение будут приезжать из других регионов России, а после открытия границ и из других стран.

Отмечается, что Петербург входит в топ-3 российских регионов по объёму привлечения медицинских туристов. Так, за прошедший 2020 год в Северной столице медицинские услуги получили 96 687 иностранцев на сумму более 528 миллионов рублей. Специалисты ожидают, что в этом году эта цифра вырастет на 20%.

Ранее мы писали, что переболевших коронавирусом петербуржцев отправят в санатории.

Фото: Piter.TV