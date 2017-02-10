Колесов рассказал петербуржцам о непредсказуемости погоды в городе

Петербургский главный синоптик Александр Колесов признался, что непредсказуемая погода делает долгосрочные прогнозы трудными. Он написал об этом в своем телеграм-канале.
Специалист отметил, что процессы в атмосфере меняются слишком быстро, и даже циклоны проходят далеко от города. Ожидается, что следующий циклон принесет обильные осадки и "очень теплый воздух".
Колесов призвал жителей Петербурга следить за обстановкой и готовиться к возможным изменениям в погоде.
Ранее сообщалось, что в Петербурге могут пройти дожди 6 ноября.
Фото: Piter.TV
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