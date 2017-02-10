Колесов рассказал петербуржцам о непредсказуемости погоды в городе

В Петербурге ожидается непредсказуемая погода.

Петербургский главный синоптик Александр Колесов признался, что непредсказуемая погода делает долгосрочные прогнозы трудными. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

Специалист отметил, что процессы в атмосфере меняются слишком быстро, и даже циклоны проходят далеко от города. Ожидается, что следующий циклон принесет обильные осадки и "очень теплый воздух".

Колесов призвал жителей Петербурга следить за обстановкой и готовиться к возможным изменениям в погоде.

Ранее сообщалось, что в Петербурге могут пройти дожди 6 ноября.

Фото: Piter.TV