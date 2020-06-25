Колесов предупредил о приближении к Петербургу нового циклона

Несмотря на это, синоптическая ситуация продолжит стремиться к норме во вторник, 14 сентября.

Последние циклонические вихри ушли из Северной столицы 3 сентября. Однако уже в грядущий вторник Северо-Запад постепенно накроет новый циклон Queenie. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Специалист добавил, что в понедельник отметка столбиков термометров в Санкт-Петербурге превысит норму впервые за последние 15 дней.

Как заключил Колесов, даже несмотря на приближающиеся дожди, петербуржцев наконец порадует температура за окном, близкая к нормальным значениям.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 13 сентября будет тепло и без дождей.

Фото: Piter.TV