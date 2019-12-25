В Петербурге 13 сентября будет тепло и без дождей

Температура воздуха 13 сентября в Петербурге +16…+18 градусов.

Во вторник Северная столица останется под влиянием периферии антициклона. Хотя облаков в небе станет больше, дождей по-прежнему не ожидается, температурные показатели вернутся к климатической норме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 13 сентября в Петербурге +16…+18, по Ленобласти +14…+19 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду облачно, ближе к вечеру небольшие дожди, и уже не выше +15 градусов.

Фото: Piter.tv