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В Петербург 14 сентября вернутся дожди
Сегодня, 18:29
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В Петербург 14 сентября вернутся дожди

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Леус уточнил, что в среду скажется влияние циклона, облака уплотнятся, и во второй половине дня пройдут дожди, при этом сохранится относительно теплая температура, +15…+17 градусов.

В Петербурге на этой неделе в понедельник и вторник будут теплыми и сухими, но в среду, 14 сентября, начнутся дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. 

Леус уточнил, что в среду скажется влияние циклона, облака уплотнятся, и во второй половине дня пройдут дожди, при этом сохранится относительно теплая температура, +15…+17 градусов.

С четверга погода будет преимущественно облачная, ожидаются дожди, дневная температура понизится до +13…+15градусов. Дожди сохранятся в пятницу, в городе похолодает до +11...+13 градусов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дожди, леус, погода, сентябрь, синоптик, температура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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