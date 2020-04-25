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Синоптик предсказал холодные выходные на неделе
Сегодня, 10:30
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Синоптик предсказал холодные выходные на неделе

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Дожди доберутся до города из 47-ого региона в воскресенье.

В наступающие выходные в Северо-Западной части РФ ожидаются осадки из-за наступающего циклона. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своём Telegram-канале, первоначально осадки затронут Ленобласть, и только потом доберутся до Петербурга.

Как подчеркнул синоптик, у нестандартного циклона, который образовался на юге РФ, пока нет чёткого названия. К концу недели он опустит столбики термометров до 10 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу в Петербург придёт антициклон.

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, выходные, погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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