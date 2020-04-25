Синоптик предсказал холодные выходные на неделе

В наступающие выходные в Северо-Западной части РФ ожидаются осадки из-за наступающего циклона. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своём Telegram-канале, первоначально осадки затронут Ленобласть, и только потом доберутся до Петербурга.
Как подчеркнул синоптик, у нестандартного циклона, который образовался на юге РФ, пока нет чёткого названия. К концу недели он опустит столбики термометров до 10 градусов.
Ранее мы сообщили о том, что в пятницу в Петербург придёт антициклон.
Фото: Piter.TV
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