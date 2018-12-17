Когтеточку кота Ахилла продадут на благотворительном аукционе 19 октября в Ленэкспо на выставке "Мир кошек". Об этом сообщил специалист по работе со СМИ выставки "Мир кошек".
Начальная ставка лота – 19 600 рублей. Именно такая сумма требуется для дальнейшего устройства питомца в семью. Она складывается из затрат на обследования, вакцинацию, кастрацию и обработку от паразитов. Аукцион пройдет в зоне котокафе "Республика кошек".
Деньги, вырученные с продажи, будут использованы для подготовки к уКОТовлению новых бездомных животных.
специалист по работе со СМИ выставки "Мир кошек"
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Фото: организаторы
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