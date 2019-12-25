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Метеоролог рассказал, когда в Петербург снова придут дожди
Сегодня, 14:57
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Метеоролог рассказал, когда в Петербург снова придут дожди

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Как сообщил Юрий Куткевич, на следующей неделе температура останется выше нормы.

На данный момент температура в Северной столице превышает климатическую норму на 7 градусов. Незначительное похолодание с дождями придёт со следующей недели, но осадки не задержатся в городе. Об этом изданию "Невские новости" сообщил метеоролог Юрий Куткевич.

На данный момент главной причиной жары остается влияние средиземноморского антициклона, который расположился над севером европейской части России, пояснил специалист. Изменения придут в выходные, когда температурные показатели понизятся до +25 градусов, что всё равно будет выше нормы. 

До 1 сентября у нас сохраняется влияние этого антициклона, атмосферное давление и температуры будут выше нормы. 30 градусов уже не будет. Будет 23–26 градусов. Лето продолжается.

Юрий Куткевич, метеоролог

Ранее синоптик назвал причины возможного задымления в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: дожди, погода, прогноз, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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