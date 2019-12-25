Синоптик назвал причины возможного задымления в Петербурге

Как отметил Михаил Леус, с 16 по 19 августа в городе будет происходить загрязнение атмосферы.

Соглано сообщению петербургского Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, в городе на Неве в ближайшее время могут возникнуть задымление и неприятный запах гари. О причинах возможного явления узнал Spb.aif.ru у синоптика, ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса.

В ведомстве отмечают, что за период с 16 по 19 августа в Северной столицы установится аномальная жара, которая приведёт к загрязнению атмосферы из-за скопления вредных веществ в приземном слое. Обычно выбросы провоцирует отсутствие ветра и духота.

По словам Леуса, данные Комитета верны. За время жаркой погоды в воздухе над регионом плохо рассеиваются вредные вещества. При этом наблюдается нисходящие движение воздуха, которое усугубляет ситуацию.

Воздушные массы прижимаются к земле и все выбросы, которые есть в городе (в том числе от автомобилей и предприятий), остаются на том же месте, где и были выброшены. Рассеиваются они мало. Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос"

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