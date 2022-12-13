Петербуржцам рассказали, когда из кранов в квартирах перестанет идти ржавая вода

За 2023 год ГУП "Водоканал" планирует завершить ряд проектов по водоснабжению и водоотведению.

В течение 2023 года ГУП "Водоканал" намерен завершить несколько проектов по водоснабжению и водоотведению на территории Северной столицы. Тем не менее, помимо проблем с бесперебойным поступлением воды остаётся нерешённым и вопрос о её качестве. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Судя по данным пресс-службы предприятия, к городским сетям подключат 19 социально значимых объектов. Среди них обозначены отделение скорой медицинской помощи на улице Доблести, детский сад на Красносельском шоссе и новое здание физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Подвойского. Мероприятия направлены на повышение качества и надёжности водоснабжения горожан, а также на предотвращение возможных аварийных ситуаций.

Что касается ржавой воды, то, как показывает практика, это нередкое явление в петербургских домах. По мнению экспертов, причиной проблемы является агрессивная среда в Неве.

Вода имеет низкий щелочной резерв и обладает высокой коррозионной активностью. Соответственно, и вода городского водопровода также является агрессивной к металлу. В тоже время значительная часть водопроводной сети города проложена из металлических труб, которые эксплуатируются более 30 лет. Эти металлические трубопроводы, как правило, не имеют надёжного наружного и внутреннего защитных покрытий и в условиях агрессивных вод подвергаются существенной коррозии, снижающей срок их службы. Юрий Феофанов, заслуженный деятель науки России, д.т.н., профессор

Очистка воды требуется и тем потокам, которые выходят из домов. "Водоканал" отмечает, что в 2022 год уровень очистки сточных вод города возрос до 99,7%. Предприятие работает над строительство канализационного коллектора на Петровском острове, завершить его планируется до конца 2024 года. Затем соединения на Ждановку и Малую Неву переключат на очистные сооружения: это, по данным представителей "Водоканала", обеспечит 100%-ную очистку сточных вод острова и улучшит экологическую обстановку.

Ранее мы сообщили о том, что жители дома на улице Крупской празднуют юбилей лужи-гиганта.

Фото: Piter.TV