Стали известны подробности о ходе реставрации оранжереи Таврического сада

Специалисты намерены исследовать территорию и определить точные границы оранжереи.

Специалисты намерены исследовать территорию и определить точные границы оранжереи в Таврическом саду, в частности, объекта культурного наследия — фундамента оранжерейного комплекса, построенного в период с конца XVIII до первой половины XX века, пишет spb.aif.ru.

Реконструкционные работы продолжаются: строительные и монтажные задачи выполнены на 80%. Завершены реставрация и установка исторического ограждения, а также прокладываются временные тепловые сети.

Напомним, что открытие оранжереи в Таврическом саду, первоначально запланированное на июль текущего года, перенесено на 2026 год. Как объяснил комитет по инвестициям, причина задержки связана с проведением дополнительных археологических исследований.

Фото: ВКонтакте / Оранжерея Таврического сада