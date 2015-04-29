На заправках "Роснефти" в Петербурге продают кофе из Венесуэлы

Соглашения по поставкам зёрен из дружественной страны были подписаны летом на полях ПМЭФ.

Петербург стал одним из мест для приобретения нового сорта кофе из эксклюзивного венесуэльского зерна. Напиток поступил в продажу на автозаправочных комплексах "Роснефти". Об этом пишет ТАСС.

Во вторник, 26 декабря, состоялась презентация и дегустация бодрящего напитка на международной выставке-форуме "Россия". Гостей порадовали кофе на стенде "Роснефти", а также рассказывали о регионе, где произрастают зёрна.

Теперь каждый желающий сможет попробовать напиток на одной из 30-ти автозаправочных станций "Роснефти" в Москве и Петербурге, а также в отеле "Владимировский" на Ладоге и в павильоне "Роснефти" на ВДНХ.

Соглашения по поставкам зёрен из Венесуэлы были подписаны на полях ПМЭФ в Северной столице. Представители "Роснефти" и венесуэльских компаний поставили свои подписи под документами в июне 2023 года. В декабре в РФ была ввезена первая партия зёрен.

Ранее мы сообщили о том, что экспорт товаров из Петербурга в дружественные страны стал больше на 88%.

Фото: Pxhere