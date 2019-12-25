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Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге составляет 1,16
Сегодня, 15:57
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Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге составляет 1,16

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В 10 регионах страны показатель превысил единицу.

К воскресенью коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,19, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Так, в 10 регионах с самым большим количеством зараженных показатель превышает единицу. Лидирует в антитопе Красноярский край, там показатель составил 1,24. Далее – Воронежская и Нижегородская области  – 1,21 и 1,18 соответственно. В Петербурге – 1,16. В Ростовской области  коэффициент составил 1,13, в Москве – 1,09.

 Напомним, коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Ранее мы писали, что эксперты объяснили спрос на пункты вакцинации в ТЦ у петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, коэффициент распространения
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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