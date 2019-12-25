Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге составляет 1,16

В 10 регионах страны показатель превысил единицу.

К воскресенью коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,19, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Так, в 10 регионах с самым большим количеством зараженных показатель превышает единицу. Лидирует в антитопе Красноярский край, там показатель составил 1,24. Далее – Воронежская и Нижегородская области – 1,21 и 1,18 соответственно. В Петербурге – 1,16. В Ростовской области коэффициент составил 1,13, в Москве – 1,09.

Напомним, коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

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Фото: Piter.tv