Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге опять превысил норму

В городе заболели более 1 318 человек за последние сутки.

В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Так, по данным оперативного штаба на 29 августа, в городе вновь коэффициент распространения инфекции превысил норму и составил 1,3. Отмечается, что нормативный показатель составляет не более 1.

За последние сутки в Северной столице заболели 1 318 человек. Еще 657 горожан победили недуг. Также зарегистрировали 38 летальных исходов.

На сегодняшний день в Петербурге работают 17 стационаров. Для ковидных больных развернуто 5,5 тыс. коек. Однако свободно лишь 35,9% мест.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за время пандемии в Петербурге проведено более 11,6 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

Фото: Piter.tv