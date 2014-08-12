В посёлке Кобринское в аварии погибла 85-летняя пассажирка

Ещё два пассажира пострадали.

Полиция Гатчинского района проводит проверку по факту смертельной аварии в поселке Кобринское утром 30 июля. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

На пересечении улиц Центральной и Перспективной поселка Кобринское 30 июля в 09:30 55-летний водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, проезжая нерегулируемый равнозначный перекресток, не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю Ваз-2110 под управлением 21-летнего мужчины и столкнулся с ним.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений 86-летняя пассажирка Лады скончалась на месте. Также пострадали и двое других пассажиров "Лады": 85-летний мужчина (тяжелое состояние) и 43-летняя женщина, которая получила травмы легкой степени тяжести.

В Петербурге водитель Exeed задавил лежавшего на дороге мужчину.

Фото: Piter.tv