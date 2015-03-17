Водитель Exeed задавил лежавшего на дороге мужчину в Петербурге

Владелец иномарки в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Смертельное ДТП произошло в Красносельском районе Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 29 июля 33-летний водитель автомобиля Exeed двигался по дворовому проезду вдоль дома на улице Доблести. По неизвестной причине машина наехала на 46-летнего мужчину, который лежал на дороге. В результате он скончался от полученных травм на месте аварии.

Владелец иномарки в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: по факту ДТП на дороге "Подъезд к ж/д станции Росинка" возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV