Водитель Exeed задавил лежавшего на дороге мужчину в Петербурге

Смертельное ДТП произошло в Красносельском районе Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Вечером 29 июля 33-летний водитель автомобиля Exeed двигался по дворовому проезду вдоль дома на улице Доблести. По неизвестной причине машина наехала на 46-летнего мужчину, который лежал на дороге. В результате он скончался от полученных травм на месте аварии.
Владелец иномарки в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: по факту ДТП на дороге "Подъезд к ж/д станции Росинка" возбудили уголовное дело.
Фото: Piter.TV
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