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Водитель Exeed задавил лежавшего на дороге мужчину в Петербурге
Сегодня, 9:20
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Водитель Exeed задавил лежавшего на дороге мужчину в Петербурге

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Владелец иномарки в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Смертельное ДТП произошло в Красносельском районе Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 29 июля 33-летний водитель автомобиля Exeed двигался по дворовому проезду вдоль дома на улице Доблести. По неизвестной причине машина наехала на 46-летнего мужчину, который лежал на дороге. В результате он скончался от полученных травм на месте аварии. 

Владелец иномарки в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: по факту ДТП на дороге "Подъезд к ж/д станции Росинка" возбудили уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: смертельное дтп, улица доблести
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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