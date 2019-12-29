Ко Дню всех влюбленных в Петербурге составили карты свиданий и первых поцелуев

Самым необычным местом для свидания стало Смоленское кладбище.

С помощью петербуржцев урбанисты одной из лабораторий Университета ИТМО составили карту самых романтических мест города. Картами с точками первых свиданий и мест для поцелуев, подготовленных после сбора историй самих петербуржцев, поделились в пресс-службе ИТМО ко Дню всех влюбленных .

В опросе участвовали две сотни человек. Выяснилось, что большая часть лучших мест для встречи с любимым человеком сосредоточено в исторической части города: чаще всего среди них попадались зеленые зоны и виды на достопримечательности. В топе популярных точек для свиданий и поцелуев значатся также Елагин и Заячий острова, Александровский и Приморский парки, Таврический, Летний и Михайловский сады, Марсово поле, Дворцовая площадь и даже Смоленское кладбище. Также для упомянутых целей подходят стрелка Васильевского острова и линии у воды в Петродворцовом районе и Кронштадте.

Карта первых поцелуев получилась совсем другой, чуть более спонтанной: петербуржцы впервые целовались со своими половинками в торговых центрах, кафе, кино, у метро и у дома.

Также в День всех влюбленных петербуржцы смогут избавиться от вещей своих бывших.

Фото: news.itmo.ru