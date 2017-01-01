Ко Дню ВМФ в Петербурге приехал пенсионер на мотоцикле из Краснодарского края

Главная цель его экстремального путешествия - найти сослуживцев

В воскресенье, 25 июля, 67-летний пенсионер Анатолий Хвостик, участник двух кругосветных путешествий, добрался до Петербурга на мотоцикле. Главная цель его экстремального путешествия - найти сослуживцев. О своих поездках мужчина пишет в в Instagram.

Свою поездку мотоциклист анонсировал все там же, в инстаграме: "Мне 67 лет, был в двух кругосветках. Еду в Кронштадт, на место на службы, кто меня видит – будем общаться".

Во время путешествия у Александра Хвостика случались различные курьезы, например, у него заглох мотоцикл, но пенсионер не растерялся: "так уже было в Тимашевске. После непродолжительного времени остыл, завёлся и пошёл как ни в чем не бывало. Утром запишу новое видео, и сразу в путь"".

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Фото: Instagram / 975anatolii