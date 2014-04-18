Ко Дню Победы по площади Стачек закроют трамвайное движение

В течение часа трамвай №16 будет следовать до конечной станции «Карбюраторный завод» по действующей трассе до площади Тургенева.

Трамвайное движение временно закроют по площади стачек в воскресенье. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в Горэлектротрансе.

С 12:00 до 13:00 8 мая трамваи не смогут попасть на площадь. У памятника маршалу Говорову будут проводить торжественно-траурное мероприятие. В течение часа трамвай №16 будет следовать до конечной станции "Карбюраторный завод" по действующей трассе до площади Тургенева.

Ранее мы писали, что на Кондратьевском проспекте начинается завершающий этап ремонта трамвайных путей. На две недели по проспекту закрыто трамвайное движение в одном направлении.

Фото: Piter.tv

