Новые насаждения появились вдоль домов 4, 6, 10 и 14.

В четверг, 7 мая, стало известно, что ко Дню Победы на Большеохтинском проспекте высадили 525 кустов сирени. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Кусты сирени появились около домов 4, 6, 10 и 14. Отмечается, что общая площадь саженцев составила более 300 квадратных метров.

В Комитете заявили, что в Северной столице за весну планируется высадить более 6000 деревьев и 80 тысяч кустарников.

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