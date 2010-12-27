Вандалы опять напали на княгиню Шеину: скульптура лишилась головы

В Гатчине вандалы в очередной раз оторвали голову женской скульптуры на Театральной площади. Композиция включает в себя две фигуры. Они символизируют героев повести Куприна "Гранатовый браслет". Почему разбойники приучились красть голову именно Веры Шеиной - непонятно. Однако, она пропадает с завидной регулярностью с постамента.
По данным от представителей правоохранительных органов, часть персонажа литературного произведения пропала в промежуток между полуночью и тремя часами утра. Сведений о том, попали ли преступники на записи с камер видеонаблюдения - нет.
Установку двойной скульптуры профинансировала "Ленинградская областная электросетевая компания". Сейчас сотрудники организации просят сообщить в полицию очевидцев произошедшего.
Напомним, что первый раз женскую голову скульптуры неизвестные похищали в сентябре 2017 года. Тогда архитектурный ансамбль был восстановлен за счет "ЛОЭК". Тогда же администрация города решила установить еще одну камеру видеонаблюдения, чтобы предотвратить еще один акт вандализма.
А с 28 апреля музей-заповедник Петергоф перейдет на летний режим работы и запустит фонтаны.
Фото: Pixabay.com