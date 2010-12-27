С 28 апреля музей-заповедник Петергоф перейдет на летний режим работы и запустит фонтаны

В Петергофе с 28 апреля в тестовом режиме начнут работу фонтаны нижнего и верхнего парков.

С 28 апреля жители и гости Петергофа смогут увидеть работающие фонтаны. Посмотреть на это мероприятие можно будет с 11 часов дня. С конца месяца они будут работать в тестовом режиме, а 19 мая состоится официальное открытие сезона. Об этом сообщает сайт музея-заповедника.

Представители пресс-службы рассказали, что в нижнем парке уже прошли технические запуски фонтанов. Проверки начались с Римских фонтанов и "Чаши" около подножья Большого дворца.

Отметим, что в 2018 году праздник открытия фонтанов будет посвящен столетию музейной истории бывших императорских летних резиденций: Петергофа, Павловска, Царского Села, Гатчины и Павловска. К этому моменту будут возвращены отреставрированные картины, изображающие сцены балов, а над каскадом фонтанов развесят агитационные плакаты, напоминающие о реакционных действиях начала ХХ века. Завершится мероприятие традиционным салютом.

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