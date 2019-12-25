Салон проходил с 3 по 6 июня.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что книжный онлайн-салон в Петербурге собрал более 1,3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Отмечается, что в этом году из-за пандемии коронавируса книжный салон проводили в режиме онлайн. Мероприятие проводили с 3 по 6 июня.

В итоге в Книжном онлайн-салон посмотрели свыше 300 тыс. телезрителей. Более того, более 1 миллиона человек следили за мероприятием в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее мы сообщали о том, что родители петербургских школьников выступили против онлайн-проведения "Алых парусов".

Фото:pixabay