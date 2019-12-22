Книжный на Литейном устроил распродажу из-за закрытия магазина

Последний день магазин будет работать 29 февраля.

Дом книги на Литейном, 30 закрывается 29 февраля. В честь этого в книжном устроили тотальную распродажу со скидками до 50%. Об этом сообщили на страничке магазина в Instagram.

Как выяснилось, помещение вернется Петербургу. По словам сотрудников, это необходимо для того, чтобы сохранить городскую книготорговлю в остающихся магазинах.

"Арендная ставка КИО [Комитета имущественных отношений — прим. Piter.TV] не позволяет оставить его магазином сети", — говорится в сообщении.

Дом книги на Литейном является одним из старейших магазинов сети "Ленкнига", которая существовала ранее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что книги в библиотеке Маяковского теперь можно взять без прописки в Петербурге и Ленобласти.

Фото: pixabay.com