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Книжный на Литейном устроил распродажу из-за закрытия магазина
Вчера, 22:45
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nadezhda_sib

Книжный на Литейном устроил распродажу из-за закрытия магазина

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Последний день магазин будет работать 29 февраля.

Дом книги на Литейном, 30 закрывается 29 февраля. В честь этого в книжном устроили тотальную распродажу со скидками до 50%. Об этом сообщили на страничке магазина в Instagram.

Как выяснилось, помещение вернется Петербургу. По словам сотрудников, это необходимо для того, чтобы сохранить городскую книготорговлю в остающихся магазинах. 

"Арендная ставка КИО [Комитета имущественных отношений — прим. Piter.TV] не позволяет оставить его магазином сети",

— говорится в сообщении.

Дом книги на Литейном является одним из старейших магазинов сети "Ленкнига", которая существовала ранее. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что книги в библиотеке Маяковского теперь можно взять без прописки в Петербурге и Ленобласти. 

Фото: pixabay.com 

Теги: дом книги, распродажа книг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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