Книгу "Марш национализма" хотят признать экстремистской после изъятия в Пулково

Петербургский суд рассматривает дело о признании книги экстремистской.

В Санкт-Петербурге начато рассмотрение дела о признании книги Фридриха Георга Юнгера "Марш национализма" экстремистским материалом. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Издание было изъято весной 2024 года у 17-летней девушки во время досмотра в аэропорту Пулково. Девушка направлялась рейсом из Петербурга в Милан через Стамбул. В багаже сотрудники таможни обнаружили книгу с изображением человека в военной форме и черепом в каске на обложке.

Согласно административному иску Пулковской таможни, книга была выпущена издательством "Russian Revolver" в 2022 году. Проведенная экспертиза установила, что в тексте содержатся признаки пропаганды национализма, а также материалы, которые могут причинить вред государственной безопасности, экономическим интересам стран Евразийского экономического союза, здоровью и нравственности граждан.

Таможенные органы обратились в Санкт-Петербургский городской суд с требованием признать "Марш национализма" экстремистской литературой и включить ее в федеральный список запрещенных материалов.

Дело Блиновской направили в апелляцию в Мосгорсуд.

Фото: Piter.tv