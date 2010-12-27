Беглов поручил КИО выкупить объект в городскую собственность и сохранить его социальную и спортивную функции.

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, что экс-собственник комплекса "Динамо" передаст ключи Петербургу. Об этом сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений.

Известно, что спортивный комплекс уйдет в пользование спортивной школе № 2 Красногвардейского района Петербурга. Планируется реконструкция объекта и возобновит его деятельность.

Напомним, что градоначальник Александр Беглов заявил, что КИО выкупит этот объект в городскую собственность.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев 30 декабря предупреждают о сильном ветре и гололеде.

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