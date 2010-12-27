Петербуржцев 30 декабря предупреждают о сильном ветре и гололеде

В течение дня будут идти мокрый снег и дождь.

В понедельник, 30 декабря, петербуржцев ждут дожди и сильный ветер. С таким прогнозом выступило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В течение дня будет облачно, местами будет идти мокрый снег, на дорогах возможен гололёд. Температура 30 декабря будет совсем не зимняя – плюс 3-5 градусов. Ветер будет дуть с запада и юго-запада, местами будут сильные порывы.

Самая низкая температура в Петербурге 30 декабря была зафиксирована в 1978 году, тогда столбик термометра опустился до -34 градусов, самым теплым этот день был в 1994 году – плюс 6 градусов.

Фото: pixabay