Клумбы в скверах и парках Петербурга оформят в цветах главных символов Дня Победы

На площади Победы уже высадили более 40 тысяч виол, выложив ими георгиевскую ленту и звезду.

Садово-парковые предприятия Петербурга оформляют городские цветники в цветах главных символов Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На площади Победы уже высадили более 40 тысяч виол, выложив ими георгиевскую ленту и звезду. Цветник в Балтийском саду сделали в виде обрамлённой георгиевскими лентами звезды. Летом на смену флоксам и виолам придут бегонии красных и белых цветов.

Цветочную георгиевскую ленту на площади Мужества можно будет увидеть в конце мая.

Праздничный салют прогремит в 22:00 в День Победы над Петербургом.

Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга