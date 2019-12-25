Клуб-ресторан в Приморском районе обязали сделать доступным для инвалидов

Заведение не оборудовали пандусами для колясочников и не оборудовали уборные для инвалидов.

Прокуратура Приморского района взялась защитить права маломобильных граждан, которые не смогли с комфортом посетить местный клуб-ресторан. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в адрес руководителя организации внесли представление об устранении нарушений.

Выяснилось, что заведение не оборудовано лестницами, пандусами или подъемными устройствами для горожан на инвалидных колясках. Также в зоне обслуживания посетителей не предусмотрено место для инвалидов, а уборные неудобно оборудованы для маломобильных людей. Фактическое устранение нарушений ведомство взяло на контроль.

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