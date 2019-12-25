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Поликлинику на Кустодиева оштрафовали на 50 тысяч за редкие дезинфекции
Сегодня, 15:54
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nastya960

Поликлинику на Кустодиева оштрафовали на 50 тысяч за редкие дезинфекции

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Проверка в учреждении проходила с начала мая по середину июня.

Выборгский районный суд Петербурга привлек поликлинику № 97 на улице Кустодиева к административной ответственности и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Проверка в учреждении проходила с начала мая по середину июня. Было найдено множество нарушений санитарных норм. Помещения и медицинское оборудование дезинфицировали реже положенного. У врачей было недостаточно СИЗ, пациентам с опозданием ставили диагноз "пневмония".

Также в картах пациентов не было информации о контактных лицах по месту жительства, а также о проведении их лабораторного обследования, наблюдения.

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Фото: Piter.TV

 

Теги: кустодиева, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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