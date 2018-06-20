Клопы кусают петербуржцев в общественном транспорте

В начале весны дезинфекторы уже обработали несколько автобусов и маршруток от насекомых.

С приходом теплого времени года в Петербурге начало просыпаться все живое. Вышли из спячки такие насекомые, как клопы. На них стали жаловаться пассажиры общественного транспорта. Об этом сообщают городские СМИ.

В начале весны дезинфекторы уже обработали несколько автобусов и маршруток от насекомых. К данным специалистам обращаются и дальнобойщики, так как клопы атакую и их. В среднем, обработка одного вида транспорта обходится в 1,5-3 тысячи рублей.

Ранее на Piter.TV: К 20 мая в Петербурге отмоют почти две тысячи автобусов.

Фото: Piter.TV