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Клопы кусают петербуржцев в общественном транспорте
Сегодня, 8:55
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nastya960

Клопы кусают петербуржцев в общественном транспорте

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В начале весны дезинфекторы уже обработали несколько автобусов и маршруток от насекомых.

С приходом теплого времени года в Петербурге начало просыпаться все живое. Вышли из спячки такие насекомые, как клопы. На них стали жаловаться пассажиры общественного транспорта. Об этом сообщают городские СМИ.

В начале весны дезинфекторы уже обработали несколько автобусов и маршруток от насекомых. К данным специалистам обращаются и дальнобойщики, так как клопы атакую и их. В среднем, обработка одного вида транспорта обходится в 1,5-3 тысячи рублей.

Ранее на Piter.TV: К 20 мая в Петербурге отмоют почти две тысячи автобусов.
Фото: Piter.TV

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Теги: автобусы, клопы, насекомые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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