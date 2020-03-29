Клишас заявил об отсутствии у мэра Москвы права на ввод массовых ограничений

Новые ограничения в столице прокомментировали в Совете Федерации.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал новые карантинные меры, введенные в Москве по указу мэра столицы Сергея Собянина. Клишас напомнил ТАСС, что введение ограничений, указанных в документе мэрии, относится к ряду компетенций Федерального собрания и президента России. Основой для этого является 55-я статья Конституции РФ – согласно ней ограничение прав и свобод граждан возможно только по федеральному закону, в конституционно значимых целях.

Ранее мэрия столицы выпустила указ, ужесточающий карантинные меры в Москве в период борьбы с коронавирусом. В частности, с 30 марта домашний режим самоизоляции распространяется на всех жителей региона вне зависимости от возраста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле собираются работать "по расписанию".

Видео: ВМЕСТЕ-РФ, Совет Федерации / YouTube