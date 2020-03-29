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Песков заявил, что режим работы президента РФ останется прежним

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Пресс-секретарь президента России ответил на уточняющий вопрос корреспондента РИА "Новости".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что новые карантинные меры по коронавирусу, введенные в Москве, не затронут работу главы государства и администрации президента. Он отметил, что все будут работать "по расписанию".

Ранее мы сообщали о том, что мэрия столицы выпустила указ, ужесточающий карантинные меры в Москве в период борьбы с коронавирусом. В частности, с 30 марта домашний режим самоизоляции распространяется на всех жителей региона вне зависимости от возраста. 

Видео: NBC News, BBC News, CBS News, CNN / YouTube

Теги: карантин, коронавирус, москва, песков, президент рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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