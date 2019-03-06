Клишас: решение суда в Гааге по ЮКОСу противоречит законам РФ

Минюст готовит апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

В Совете Федерации заявили, что решение суда в Гааге по ЮКОСу противоречит российским законам. Об этом напомнил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас "ТАССу".

Это очевидно противоречащее российскому правопорядку решение прокомментировал эксперт

Специалист добавил, что у России есть четкое постановление Конституционного суда по этому вопросу. Минюст собирается обжаловать постановление арбитража. По нему ведомство должно заплатить 50 млрд долларов. Эксперты направят заявление в Верховный суд Нидерландов.

Ранее Кремль сообщил об изучении решения суда Гааги по ЮКОСу на $50 млрд.

Фото: Piter.tv

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