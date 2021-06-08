Клишас: Верховный суд поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций

Сенатор объявил о том, что закон предусмотрит уголовную ответственность.

Российский сенатор, глава профильного комитета Совета Федерации по вопросам конституционного законодательства и государственного строительства Андрей Клишас написал о том, что Верховный суд России поддержал предложения о введении ответственности за исполнение санкций. Инстанция приняла правки депутатов Государственной Думы о том, что за данное преступление следует ввести уголовное наказание.

Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Андрей Клишас, сенатор РФ

Эксперт подчеркнул, что российская правительственная комиссия планирует 4 марта рассмотреть "и тоже поддержать" законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России.

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Фото: Piter.tv

