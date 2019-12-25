Клишас: "Отсутствует понимание, можно ли менять преамбулу Конституции"

Чиновники могут обратиться за разъяснениями в КС.

Андрей Клишас отметил отсутствие понимания, можно ли менять преамбулу Конституции. Авторы Основного закона от 1993 года четко не установлена можно ли вносить в документ правки или нет. Именно преамбула объединяет различные группы общества.Об этом чиновник рассказал в интервью на радио "Вести FM".

Я не знаю, может быть, Конституционный суд придётся об этом спросить прокомментировал Клишас

Чиновник также не уверен, настроено ли общество на изменения. Ему не известно, готово ли местное население найти консенсус по данному вопросу. Сейчас в рабочей группе рассматривают разные точки зрения относительно возможных изменений. Напомним, что президент предложил внести коррективы с 3 по 8 главы Основного закона страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдет в апреле.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

