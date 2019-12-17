Спустя 35 лет. Группа "Wham!" перевыпустила клип на песню Last Christmas

Новый клип уже посмотрели 3,5 млн пользователей.

Во вторник, 17 декабря, стало известно, что группа "Wham!" перевыпустила клип на знаменитую рождественскую песню Last Christmas. Видеоролик опубликован на официальной YouTube-страничке коллектива.

Отметим, что сюжет ролика остался прежним. Изменилось только купечество клипа. Теперь пользователи смогут посмотреть его в качестве 4К.

Новый клип уже посмотрели 3,5 млн пользователей.

Ранее мы сообщали о том, что стал известен актерский состав новой части "Один дома".

Видео:Wham!/YouTube