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Спустя 35 лет. Группа "Wham!" перевыпустила клип на песню Last Christmas

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Новый клип уже посмотрели 3,5 млн пользователей.

Во вторник, 17 декабря, стало известно, что  группа "Wham!" перевыпустила клип на знаменитую рождественскую песню Last Christmas. Видеоролик опубликован на официальной YouTube-страничке коллектива. 

Отметим, что сюжет ролика остался прежним. Изменилось только купечество клипа. Теперь пользователи смогут посмотреть его в качестве 4К.

Новый клип уже посмотрели 3,5 млн пользователей. 

Ранее мы сообщали о том, что стал известен актерский состав новой части "Один дома".

Видео:Wham!/YouTube

Теги: wham, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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