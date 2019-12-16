Стал известен актерский состав новой части "Один дома"

Новую часть известной праздничной комедии снимет Ден Мазер.

В понедельник, 16 декабря, стало известно, кто снимется в ремейке "Один дома". Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на источник.

Отмечатеся, что зритель не увидит в новой части персонажа по имени Кевин МакКалистер. В переснятом культовом кино появятся совершенно новые персонажи. В фильме снимутся Арчи Йетс и Элли Кемпер

Дата премьеры пока не разглашается.

Напомним, что новую часть известной праздничной комедии снимет Ден Маз.

Ранее мы сообщали о том, что в последнем сезоне шоу "Пацанок" победила петербурженка.

Фото:кадр из фильма