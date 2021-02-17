Клип Little Big набрал более 300 млн просмотров на YouTube

Сегодня этот ролик занимает шестое место в списке самых просматриваемых музыкальных видео в СНГ.

Клип петербургской рейв-группы Little Big на песню Faradenza набрал более 300 млн просмотров на YouTube.

"Ребята, спасибо 300 миллионов раз, что фараденсите с нами", - говорится в сообщении группы, опубликованном в Instagram.

Сейчас ролик занимает шестое место в списке самых просматриваемых музыкальных видео в странах СНГ.

По сюжету, солист группы Ильич приезжает в курортный пансионат "Заря" для пожилых людей. Благодаря особому освежающему аромату туалетной воды "Faradenza" он очаровывает всех пенсионерок.

Ранее мы писали, что клип Little Big установил рекорд по просмотрам на русском YouTube.

Видео: YouTube / Little Big