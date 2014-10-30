Клип Little Big установил рекорд по просмотрам на русском YouTube

С момента выхода ролик набрал более 500 млн просмотров.

Клип петербургской рейв-группы Little Big на песню "Skibidi" набрал более 500 млн просмотров, став рекордсменом среди музыкальных роликов на русском YouTube.

Премьера клипа состоялась 5 октября 2018 года. Менее чем за три дня он собрал почти 10 млн просмотров. Режиссером выступила Алина Пязок – продюсер группы. Все участники видеоролика везде исполняют странный, но довольно ритмичный и вирусный танец. Вскоре он разошелся по интернету, эти движения стали повторять блогеры, звезды и обычные пользователи сети.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров представит Молдавию на "Евровидении-2021".

Видео: YouTube / Little Big