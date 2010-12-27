Клип Гуфа и Тимати исчез с YouTube

"Москва" набрала рекордное количество негативных отметок.

Песню двух рэперов, Тимати и Гуфа, теперь не найти на YouTube – её удалил один из исполнителей.

Незадолго до этого Тимати опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором признался, что не ожидал такого отклика.

"Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать своё личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось".

Чтобы "не продолжать волну негатива", рэпер принял решение удалить песню.

Гуф также выложил видеосообщение в своем Instagram-аккаунте, где извинился за "Москву". По его словам, он не знал про выборы, а песней хотел поздравить город.

"Я сожалею, что не слежу за политической ситуацией в стране. <...> Сказали, мне надо поздравить город с его днем, ведь мы москвичи".

Также Гуф отметил, что не получил от клипа "ни копейки", иначе бы "сидел, прикрыв рот и ждал, пока уляжется вся шумиха".

Клип появился на видеохостинге 7 сентября, в день рождения Москвы. За три дня видео собрало 1,4 млн дизлайков и вошло в рекордсмены по числу негативных оценок для русскоязычного ролика. К вечеру понедельника клип отметился в антирейтинге YouTube — топ-50 видео с самым большим количеством дизлайков. Он занял там 49 место.

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Фото: youtube.com/Тимати