Клип Гуфа и Тимати исчез с YouTube

Песню двух рэперов, Тимати и Гуфа, теперь не найти на YouTube – её удалил один из исполнителей.
Незадолго до этого Тимати опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором признался, что не ожидал такого отклика.
"Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать своё личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось".
Чтобы "не продолжать волну негатива", рэпер принял решение удалить песню.
Гуф также выложил видеосообщение в своем Instagram-аккаунте, где извинился за "Москву". По его словам, он не знал про выборы, а песней хотел поздравить город.
"Я сожалею, что не слежу за политической ситуацией в стране. <...> Сказали, мне надо поздравить город с его днем, ведь мы москвичи".
Также Гуф отметил, что не получил от клипа "ни копейки", иначе бы "сидел, прикрыв рот и ждал, пока уляжется вся шумиха".
Клип появился на видеохостинге 7 сентября, в день рождения Москвы. За три дня видео собрало 1,4 млн дизлайков и вошло в рекордсмены по числу негативных оценок для русскоязычного ролика. К вечеру понедельника клип отметился в антирейтинге YouTube — топ-50 видео с самым большим количеством дизлайков. Он занял там 49 место.
Ранее в Piter.TV: Шнуров о нетрезвом выступлении Билана: "В зюзю пьяный вертит тазом"
Фото: youtube.com/Тимати
Обсуждение ( 0 )