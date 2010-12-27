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Клип GSPD могли заблокировать из-за пропаганды наркотиков
Сегодня, 6:49
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lesjasap

Клип GSPD могли заблокировать из-за пропаганды наркотиков

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Такое предположение высказал сам музыкант в соцсетях.

Петербургский музыкант Давид Деймур, известный также под псевдонимом GSPD,  рассказал о причинах блокировки его клипа на YouTube. Молодой человек считает, что кому-то из пользователей и руководству платформы показалось, что ролик несет в себе пропаганду наркотиков. На самом деле исполнитель заявил, что это не так. В результате музыкальное видео на трек NFS Underground больше нельзя посмотреть в российском сегменте YouTube.

На "черном экране" в ролике указано, что клип заблокирован по требованию государственных органов. Исполнитель не отрицает, что в тексте композиции употреблялось слово "наркотики", но сам клип нес развлекательный посыл и высмеивание.

Мы просто снимали на телефон так, как нам показалось смешным...Это была компиляция всего юмористического и сатирического, что может быть связано с этой культурой

комментировал музыкант

Ранее Piter.tv писал о том, что легендарный гитарист Эрик Клэптон приедет в Петербург следующим летом.

Фото: Давид Деймур
 

Теги: gspd, youtube, давид деймур, клип, наркотики, пропаганда
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Культура, Музыка,

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