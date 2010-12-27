Клип GSPD могли заблокировать из-за пропаганды наркотиков

Такое предположение высказал сам музыкант в соцсетях.

Петербургский музыкант Давид Деймур, известный также под псевдонимом GSPD, рассказал о причинах блокировки его клипа на YouTube. Молодой человек считает, что кому-то из пользователей и руководству платформы показалось, что ролик несет в себе пропаганду наркотиков. На самом деле исполнитель заявил, что это не так. В результате музыкальное видео на трек NFS Underground больше нельзя посмотреть в российском сегменте YouTube.

На "черном экране" в ролике указано, что клип заблокирован по требованию государственных органов. Исполнитель не отрицает, что в тексте композиции употреблялось слово "наркотики", но сам клип нес развлекательный посыл и высмеивание.

Мы просто снимали на телефон так, как нам показалось смешным...Это была компиляция всего юмористического и сатирического, что может быть связано с этой культурой комментировал музыкант

Ранее Piter.tv писал о том, что легендарный гитарист Эрик Клэптон приедет в Петербург следующим летом.

Фото: Давид Деймур

