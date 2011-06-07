Губернатор подписал закон о внесении изменений в Социальный кодекс города

Клиническое питание в домашних условиях будут получать около 1500 человек.

Во вторник, 7 сентября, губернатор Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в Социальный кодекс Петербурга. Об этом сообщили в Смольном.

Благодаря принятым изменениям повысится уровень социальной поддержки отдельных категорий граждан. Так, предусматривается финансирование расходов, связанных с предоставлением клинического энтерального или парентерального питания в домашних условиях гражданам, страдающим определенными заболеваниями.

Закон включил отдельные категории граждан, которые нуждаются в клиническом питании в домашних условиях, в систему ежегодного финансирования связанных с этим расходов за счет средств бюджета города. Теперь такую поддержку смогут получить около 1500 жителей Петербурга.

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