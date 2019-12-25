Клиническая больница № 122 приняла первых трех пациентов с коронавирусом

Для больных коронавирусом перепрофилировали 350 коек, из них 171 место для тяжелобольных.

Клиническая больница № 122 начала приём первых пациентов с коронавирусной инфекцией. В больницу поступили три пациента с подозрением на заболевание. Об этом сообщил пресс-центр Аппарата вице-губернатора Петербурга О. Н. Эргашева.

Олег Эргашев проверил готовность больнице к приему пациентов с COVID-19. Как рассказал главный врач медучреждения Яков Накатис, сотрудники больницы участвовали в ликвидации Чернобыльской аварии и других чрезвычайных ситуаций, поэтому они готовы к любым экстренным ситуациям.

Для больных коронавирусом перепрофилировали 350 коек, из них 171 место для тяжелобольных, 17 коек – реанимационные. Также в больнице есть 51 аппарат ИВЛ.

Помощь больным будут оказывать 470 медиков, прошедших подготовку для работы с инфекционными больными.

Накануне НИИ скорой помощи имени Джанелидзе подарили антисептики и противовирусные препараты.

Фото: med122