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Клиническая больница № 122 приняла первых трех пациентов с коронавирусом
Сегодня, 8:37
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nastya960

Клиническая больница № 122 приняла первых трех пациентов с коронавирусом

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Для больных коронавирусом перепрофилировали 350 коек, из них 171 место для тяжелобольных.

Клиническая больница № 122 начала приём первых пациентов с коронавирусной инфекцией. В больницу поступили три пациента с подозрением на заболевание. Об этом сообщил пресс-центр Аппарата вице-губернатора Петербурга О. Н. Эргашева.

Олег Эргашев проверил готовность больнице к приему пациентов с COVID-19. Как рассказал главный врач медучреждения Яков Накатис, сотрудники больницы участвовали в ликвидации Чернобыльской аварии и других чрезвычайных ситуаций, поэтому они готовы к любым экстренным ситуациям.

Для больных коронавирусом перепрофилировали 350 коек, из них 171 место для тяжелобольных, 17 коек – реанимационные. Также в больнице есть 51 аппарат ИВЛ.

Помощь больным будут оказывать 470 медиков, прошедших подготовку для работы с инфекционными больными.

Накануне НИИ скорой помощи имени Джанелидзе подарили антисептики и противовирусные препараты.

Фото: med122

Теги: клиническая больница, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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