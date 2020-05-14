НИИ скорой помощи имени Джанелидзе подарили антисептики и противовирусные препараты: взгляд Piter.TV

Главный врач клиники отказался отвечать на вопрос о количестве заболевших медиков.

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе привезли антисептики и противовирусные препараты. Товары для защиты медперсонала бесплатно предоставили предприятия Ingri и "Полисан". По словам главврача, антисептик пригодится для обработки рук и помещений, а циклоферон – для укрепления иммунитета.

Безусловно, все эти средства будут в любом случае востребованы. В текущей ситуации потребность в дезсредствах значимо возросла и, конечно же, тот дар, который мы получаем сегодня, будет чрезвычайно актуален. А противовирусные препараты мы предложим для профилактического приема, чтобы снизить возможность заражения наших сотрудников НИИ скорой помощи. Антон Повзун, главврач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе

По официальным данным на 1 мая, коронавирусом заразились 111 сотрудников клиники, четверо медиков погибли. Главный врач отказался назвать количество заразившихся сотрудников на сегодняшний день. По его словам, сотрудники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Мы понимаем угрозу такого инфицирования, мы оснащаем свой персонал хирургическим халатом, маской, шапочкой, очками или защитным щитком специальным, закрывающим лицо. Это те средства, которые позволяют минимизировать. Естественно, одноразовые маски и перчатки. Это все в полном объеме выдается, чтобы снизить потенциальную угрозу инфицирования. Антон Повзун, главврач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе

НИИ скорой помощи имени Джанелидзе не перепрофилирован и принимает больных для оказания общей медпомощи. Всех пациентов с подтвержденным коронавирусом направляют в профильные больницы.

Фото и видео: Piter.TV