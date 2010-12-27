Франц Клинцевич: Вашингтон и Киев готовятся к зачисткам русскоязычного населения Донбасса

Предложение Белого дома Москве плана по размещению в Донбассе 20 тысяч миротворцев под эгидой ОБСЕ, а не ООН – это завершающая стадия подготовки спецоперации США на Украине, считает первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в ближайшее время Белый дом намерен обсудить с Москвой план о размещении на востоке Украины 20 тысяч миротворцев. В то же время американские и другие западные дипломаты считают, что указанная миссия может действовать под эгидой ОБСЕ, а не ООН. Это объясняют тем, что наблюдатели ОБСЕ уже действуют на Украине – их миссия составляет около тысячи человек. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По мнению зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, предложение Белого дома это завершающая стадия подготовки спецоперации США на Украине.



В начале сентября текущего года представительство РФ в ООН по поручению президента Владимира Путина направило генсеку и председателю Совбеза международной организации проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миссии. Предполагалось, что она будет обеспечивать безопасность сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Киев объявил, что миротворцы нужны не только на линии разграничения, но и вдоль границ с Россией.



По словам ВладимираПутина размещение контингента ООН возможно только после отвода вооружений и при согласии провозглашенных ДНР и ЛНР.



По мнению члена Совфеда, Вашингтон и Киев готовятся к зачисткам русскоязычного населения Донбасса.